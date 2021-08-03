03 августа 2021, 01:38
МВД заказало мониторинг сообщений о себе на радио и телевидении за 5 млн рублей
МВД России выделило более 5 млн рублей на проведение мониторинга упоминаний деятельности ведомства в эфире телеканалов и радиостанций. Мониторинг должен проводиться по ключевым словам, среди которых названия управлений МВД, «министр внутренних дел», «коррупция в МВД» и «критика МВД»
МВД России выделило более 5 млн рублей на проведение мониторинга упоминаний деятельности ведомства в эфире телеканалов и радиостанций.
Согласно условиям госконтракта, исполнитель должен отслеживать эфир четырех радиостанций – «Эхо Москвы», «Радио России», «Маяк» и «Вести FM», а также одиннадцати телеканалов – Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, «ТВ Центра», «РЕН ТВ», «Звезды», Пятого канала, «Москвы 24», «Мира» и ОТР, сообщает «МБХ медиа».
Мониторинг должен проводиться по ключевым словам, среди которых названия управлений МВД, «министр внутренних дел», «коррупция в МВД» и «критика МВД».