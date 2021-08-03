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03 августа 2021, 01:06

Хозуправление разведки потратило 10 млн рублей на покупку алкоголя

Хозяйственное управление Службы внешней разведки ФКП «Ясень» с начала текущего года потратило почти 10 млн рублей на закупку алкогольных напитков

Хозуправление разведки потратило 10 млн рублей на покупку алкоголя
Фото: krasnodar.bezformata.com

Хозяйственное управление Службы внешней разведки (СВР) ФКП «Ясень» с начала текущего года потратило почти 10 млн рублей на закупку алкогольных напитков.

Хозуправление СВР заключило 11 госконтрактов на 1 205 бутылок алкоголя общим объемом 770 литров. Судя по тендерной документации, самым популярным напитком у российских разведчиков является вино. С начала года для нужд ведомства было закуплено 320 бутылок вина из разных «винных» стран.

На втором месте по популярности стоит водка, но дорогая. Ведомство закупало «Белугу Трансатлантик Рейсинг» (стоимость бутылки 1300 рублей), Grey Goose (2300 рублей за бутылку) и «Легенда Кремля» (1000 рублей за бутылку), сообщает «МБХ медиа». 

Кроме того, разведка закупила коньяк, виски, шампанское, текилу, ром, настойки, ликеры и другие спиртные напитки.

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