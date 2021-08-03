03 августа 2021, 00:37
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Три человека погибли
Авария с автобусом произошла в районе Манавгат. Водитель допустил столкновение с ограждением на развязке D-400, после чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и перевернулось
Фото: En Son Haber
В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший российских туристов.
Авария с автобусом произошла в районе Манавгат. Водитель допустил столкновение с ограждением на развязке D-400, после чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и перевернулось, сообщает «Лента.ру».
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, 16 человек пострадали.
В Генконсульстве России подтвердили гибели трех туристов и сообщили о госпитализации еще пятерых в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 22 россиянина.