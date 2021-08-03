Инспектора камчатского Росрыболовства задержали за взятку в виде 100 кг икры
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении инспектора Росрыболовства по статье о покушении на получение взятки в крупном размере
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении инспектора Росрыболовства по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. По версии следствия, госслужащий требовал от «Родовой общины коренных малочисленных народов Севера» взятку в виде 100 кг икры.
В материалах дела говорится, что в июле 2021 году инспектор Росрыболовства проверял деятельность НКО «Родовая община коренных малочисленных народов Севера», расположенной в Усть-Большерецком районе.
Во время проверки он установил, что представители НКО нарушили административную статью об использовании прибрежной защитной полосы водного объекта. Штраф по этой статье составляет 400 тысяч рублей, поэтому инспектор предложил НКО «договориться». Он потребовал от общины 100 кг икры, а взамен пообещал не составлять протокол.
Сначала силовики задержали посредника, а затем и самого сотрудника Росрыболовства.