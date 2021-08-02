Красноярские хирурги признались, что используют для трепанации черепа хозяйственные дрели
Врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярского края рассказали, что используют в хирургических операциях хозяйственные дрели
Врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярского края рассказали, что используют в хирургических операциях хозяйственные дрели.
Врач-нейрохирург БСМП Игорь Гринев сообщил в интервью «8 каналу», что для трепанации черепа они закупают дрели в хозяйственном магазине.
Речь идет о дрелях производства фирмы «Makita», а покупают их врачи в магазине сети Leroy Merlin.
«Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это», — посетовал специалист.
Игорь Гринев рассказал, что медики уже неоднократно обращались и к руководству больницы и в Минздрав региона, однако безрезультатно. «Министра (здравоохранения Бориса) Немика это не волнует совершенно», — отметил врач.
В пресс-службе БСМП сообщили «Коммерсанту», что в больнице есть необходимое сертифицированное медоборудование, которое регулярно закупается и обновляется.