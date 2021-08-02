02 августа 2021, 19:15
Российские синхронистки лидируют после квалификации в соревновании дуэтов
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийском турнире в Токио
Фото: championat.com
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийском турнире в Токио.
Российский дуэт получил 97,9000 балла.
Вторыми в квалификации стали китайские синхронистки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 96,2333 балла. Третьими стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, получившие 94,9333 балла.