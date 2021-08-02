Минэнерго предложило на три месяца запретить вывоз бензина за границу
Минэнерго России предложило в ускоренном порядке запустить процедуру запрета на экспорт бензина в другие страны. Соответствующее решение принял глава министерства Николай Шульгинов
Минэнерго России предложило в ускоренном порядке запустить процедуру запрета на экспорт бензина в другие страны. Соответствующее решение принял глава министерства Николай Шульгинов.
Ведомство предлагает на три месяца запретить вывоз из страны бензина Аи-92 и АИ-95, сообщает «Интерфакс».
Ранее вице-премьер по вопросам энергетики Александр Новак сообщил о возможном введении запрета на экспорт бензина даже в условиях приостановки роста биржевых цен, поскольку давление на рынок остается.
С июня текущего года биржевые цены на топливо в России постоянно росли в цене. Так, стоимость тонны 92-го бензина превысила 57 тысяч рублей, а стоимость 95-го бензина почти достигла отметки в 60 тысяч рублей.
Общий рост биржевых цен на топливо в 2021 году оценивается в 30%.