Кандидаты в депутаты от «ЕР» перед выборами поздравляют граждан со всеми подряд праздниками
Кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» в разгар предвыборной кампании стали активно поздравлять граждан с различными праздниками от Дня железнодорожника и Дня ВМФ России до Дня рыбака
Кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» в разгар предвыборной кампании стали активно поздравлять граждан с различными праздниками от Дня железнодорожника и Дня ВМФ России до Дня рыбака.
Например, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев за последние три месяца он поздравил жителей Воронежа целых 16 раз, хотя за последние три года до выборов он обращался к гражданам только пять раз, сообщает «КоммерсантЪ».
Между тем, по российскому законодательству, с момента предоставления документов в ЦИК начинается агитационный период, в течение которого в отношении кандидатов действуют некоторые ограничения.
Так, лица, замещающие государственные должности, не имеют права пользоваться преимуществами должностного положения. Среди прочего им запрещено публиковать отчеты о проделанной работе и официально поздравлять кого-либо, если такие выступления и публикации не оплачены из избирательного фонда.
Поздравления россиян с праздниками без их оплаты из избирательного фонда являются прямым нарушением закона.