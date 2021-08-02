Экс-сенатора Олега Королева оштрафовали на 15 тысяч за три ДТП
Бывшему члену Совета Федерации Олегу Королеву назначили три штрафа за серию громких ДТП, которые он устроил 13 мая в Липецке. Размер всех трех штрафов составил 5 тысяч рублей
Бывшему члену Совета Федерации Олегу Королеву назначили три штрафа за серию громких ДТП, которые он устроил 13 мая в Липецке. Размер всех трех штрафов составил 5 тысяч рублей.
В пресс-службе Липецкого областного суда сообщили, что бывший сенатор дважды привлечен к ответственности за повреждение дорог и дорожных сооружений и один штраф ему выписали за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Суммарно он оштрафован на 15 тысяч рублей.
Олег Королев обжаловал решение облсуда.
Суд также рассмотрит еще одно дело в отношении бывшего сенатора. Его обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после ДТП. Очевидцы тогда сообщали, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, хотя сам он это отрицал. Олег Королев объяснил свое поведение на дороге ухудшением самочувствия.
В связи с инцидентом Королев подал заявление о досрочной отставке с поста сенатора «по состоянию здоровья и рекомендации врачей».