Блогера, разыгравшего сценку с коронавирусом в метро, приговорили к 2,4 годам колонии
Пресненский райсуд Москвы приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы блогера Кароматулло Джаборова. Такой срок он получил за розыгрыш с «приступом короанвируса» в московском метрополитене
Пресненский райсуд Москвы приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы блогера Кароматулло Джаборова. Такой срок он получил за розыгрыш с «приступом короанвируса» в московском метрополитене.
Адвокат блогера Роман Шахманов сообщил агентству ТАСС, что остальные участники розыгрыша получили условные сроки.
Инцидент с участием Кароматулло Джаборова произошел в электропоезде, который следовал от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года». Видео с пранком он снял для своего YouTube-канала, куда позже выложил ролик.
На этом видео, которое позже было удалено, блогер на глазах у других пассажиров внезапно упал и начал биться в конвульсиях. Его приятели в это время стали провоцировать панику среди пассажиров и кричали о вспышке опасного вируса у мужчины. Испуганные люди быстро выходили из вагона.
Джаборов в суде объяснил свой поступок проведением социального эксперимента с целью узнать, окажут ли москвичи помощь человеку с COVID-19.