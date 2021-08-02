Дочерней компании «Роснефти» выставили претензию на 27 млн рублей из-за разлива нефти в ХМАО
Управление Росприроднадзора по ХМАО выставило 27,4 млн рублей ущерба госкомпании «Роснефть» за разлив нефти, который произошел на Малобалыкском месторождении
Управление Росприроднадзора по ХМАО выставило 27,4 млн рублей ущерба госкомпании «Роснефть» за разлив нефти, который произошел на Малобалыкском месторождении. Ранее другая госкомпания «Транснефть» обвинила сотрудников «Роснефти» в попытке скрыть эту аварию.
Ранее «Транснефть» сообщила, что сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть») после аварийного выброса на узле задвижек промыслового нефтепровода пытались скрыть следы аварии. С этой целью они проводили опасные работы с помощью экскаватора рядом с магистральным нефтепроводом Нижневартовск — Курган — Куйбышев, сообщает Znak.com.
В природоохранном ведомстве заявили, что «РН-Юганскнефтегаз» не скрывала факт аварии и сообщила об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нефтеюганского района. Чиновники также сообщили, что «Роснефти» выставлена претензия на нефтезагрезнение в размере 27,4 млн рублей.
Площадь разлива нефти составила 2 гектара (ранее сообщалось о 700 квадратных метрах). В том числе 1,84 гектара — в границах лесного фонда.
В «Транснефти» заявили, что в результате аварии в почву и ручей, который впадает в реку Малый Балык, попало 60–100 кубометров нефтесодержащей жидкости.
«Роснефть» инцидент на Малобалыкском месторождении не прокомментировала, однако между двумя государственными компаниями из-за этого произошел конфликт, сообщает Znak.com.