02 августа 2021, 14:01
Российские бизнесмены с начала текущего года разбогатели на 40 млрд долларов
Согласно данным Billionaires Index, больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние увеличилось на 6,14 млрд долларов
Фото: twitter.com/info_samolet
Согласно данным Billionaires Index, больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние увеличилось на 6,14 млрд долларов.
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон стал богаче на 5,82 млрд долларов, основной владелец НЛМК Владимир Лисин — на 5,48 млрд долларов, а член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — на 4,52 млрд долларов.
Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил свой капитал на 4,01 млрд долларов, а президент «Норильского никеля» Владимир Потанин — на 3,36 млрд долларов. Состояние миллиардера Алишера Усманова выросло на 3,11 млрд долларов.