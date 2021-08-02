В Кургане для заразившегося коронавирусом врача не нашли места в больнице
В Кургане 83-летнему врачу, заразившемуся коронавирусом, не нашли места в стационаре. Медика на машине «скорой помощи» сначала возили по разным больницам, а потом отправили лечиться домой
В Кургане 83-летнему врачу, заразившемуся коронавирусом, не нашли места в стационаре. Медика на машине «скорой помощи» сначала возили по разным больницам, а потом отправили лечиться домой.
Портал URA.ru сообщает, что речь идет о враче-терапевте, которая работает в системе здравоохранения более 40 лет.
Женщина заболела COVID-19 и обратилась в «скорую помощь». Сначала ее отвезли в областную больницу, затем во вторую городскую и в Кетовскую ЦРБ. Свободных коек в больницах не было, поэтому врача отправили лечиться домой.
В правительстве Курганской области заявили, что женщину отправили на амбулаторное лечение, так как ее состояние было оценено как легкая степень тяжести. По словам чиновников, врачу якобы предлагали госпитализацию, но она сама от нее отказалась.