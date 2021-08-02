02 августа 2021, 13:35
В Якутии из-за продолжающихся лесных пожаров пропало солнце
Telegram-канал 14news опубликовал соответствующее видео, которое было снято в селе Кобяй. На видео запечатлен падающий с неба пепел от лесных пожаров, который покрыл всю дорогу
Фото: news.ykt.ru
В Якутии, где продолжают бушевать лесные пожары, в середине дня пропало солнце.
Telegram-канал 14news опубликовал соответствующее видео, которое было снято в селе Кобяй. На видео запечатлен падающий с неба пепел от лесных пожаров, который покрыл всю дорогу. Дым и пепел затянули все небо и скрыли солнце, из-за чего стало темно, как в ночное время.
Местные жители сообщили, что солнце пропало из-за продолжающихся лесных пожаров, которые подобрались к дороге Кобяй — Бясь-Кюель.
В свою очередь портал NewsYkt сообщает, что солнце пропало и в селе Багадя Кобяйского улуса.