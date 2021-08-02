40% россиян считают закон об «инагентах» инструментом власти против инакомыслящих
В России 40% граждан считают закон об «иностранных агентах» инструментом давления властей на независимые общественные организации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»
В России 40% граждан считают закон об «иностранных агентах» инструментом давления властей на независимые общественные организации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» (организация, кстати, тоже включена в реестр «инагентов»).
37% опрошенных граждан при этом считают данный закон попыткой властей защитить Россию «от негативного влияния Запада».
Примечательно, что в конце 2020 года только 30% граждан считали, что закон об «инагентах» нужен властям для борьбы со своими оппонентами. 48% респондентов верили в то, что такой закон приносит пользу России.
С тех пор российские власти объявили «иностранными агентами» множество общественных организаций (например «Насилию.нет» и «Альянс врачей»), независимых СМИ и отдельных журналистов. Одновременно с этим увеличилась и доля россиян, которые считают закон об «инагентах» инструментом против инакомыслящих.
Еще 58% опрошенных заявили, что их отношение к политику или организации не изменится после присвоения им статуса «инагент». Еще 4% заявили, что от этого статуса их отношение к таким организациям и политикам «только станет лучше». 26% заявили, что их отношение к новоиспеченным «инагентам» станет хуже.
Эксперты объяснили такие результаты опроса тем, что в России в целом растет доля недовольных властью людей. Кроме того, чиновники стали использовать закон об «инагентах» по любому поводу и тем самым его дискредитировали. Некоторые политологи высказали предположение, что при такой тенденции статус «иностранный агент», напротив, станет «знаком качества», сообщают «Открытые медиа».