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02 августа 2021, 12:36

Российские велогонщицы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Токио

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место в командном спринте на велотреке на летних Олимпийских играх в Токио

Российские велогонщицы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Токио
Фото: Reuters

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место в командном спринте на велотреке на летних Олимпийских играх в Токио.

По результатам заезда, в ходе которого разыгрывались бронзовые медали, россиянки обошли спортсменок из Голландии. Шмелева и Войнова оказались быстрее своих соперниц на 0,252 секунды.

Золото в этом соревновании выиграла пара из Китая, а серебро досталось велогонщицам из Германии.

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