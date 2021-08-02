02 августа 2021, 12:36
Российские велогонщицы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Токио
Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место в командном спринте на велотреке на летних Олимпийских играх в Токио
Фото: Reuters
Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место в командном спринте на велотреке на летних Олимпийских играх в Токио.
По результатам заезда, в ходе которого разыгрывались бронзовые медали, россиянки обошли спортсменок из Голландии. Шмелева и Войнова оказались быстрее своих соперниц на 0,252 секунды.
Золото в этом соревновании выиграла пара из Китая, а серебро досталось велогонщицам из Германии.