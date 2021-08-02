02 августа 2021, 12:27
Посольство РФ обратилось в полицию Стамбула в связи с пропажей туриста из Петербурга
Генконсульство России направило запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать помощь в розыске российского гражданина, который пропал в Стамбуле пять дней назад
Фото: ВКонтакте/Русскоязычные мусульмане в Турции
Генконсульство России направило запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать помощь в розыске российского гражданина, который пропал в Стамбуле пять дней назад.
В посольстве агентству ТАСС сообщили, что ранее к дипломатам обратились за помощью родители пропавшего россиянина. Консульство направило соответствующий запрос в правоохранительные органы Турции.
Пропавший - 20-летний турист из Санкт-Петербурга. Об исчезновении молодого человека первыми сообщили сотрудники отеля Coskun House. Согласно записям с камер видеонаблюдения, турист вышел из гостиницы, но ночевать не пришел. В номере остались его вещи, документы и ноутбук.