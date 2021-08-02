Бориса Вишневского попросили снять с выборов из-за постов в защиту задержанных участников протеста
Кандидат в депутаты от «Зеленой альтернативы» Алексей Терехов и самовыдвиженец, сменивший имя на «Борис Иванович Вишневский» потребовали снять настоящего Бориса Вишневского с выборов в Госдуму и Законодательное Собрание Петербурга
Кандидат в депутаты от «Зеленой альтернативы» Алексей Терехов и самовыдвиженец, сменивший имя на «Борис Иванович Вишневский» потребовали снять настоящего Бориса Вишневского с выборов в Госдуму и Законодательное Собрание Петербурга.
В качества причины они указали посты оппозиционного политика в соцсетях в защиту задержанных участников акций протеста. Жалобщики считают, что посты Вишневского об оказании помощи задержанным во время акций протеста являются «причастностью к деятельности экстремистской организации».
Борис Вишневский в беседе с «МБХ медиа» заявил, что в его постах нет никаких экстремизма, хотя при нынешней политической и правовой системе в записях могут найти «все, что угодно».
«Я понимаю, что они [кандидаты] не сами эти жалобы написали. Когда двое незнакомых друг с другом кандидатов пишут идентичные жалобы, ссылаясь на одни и те же записи в соцсетях, то это понятно, что им дали готовую бумажку, чтобы ее подписать», – отметил петербургский депутат.