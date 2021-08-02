Прокурора Сызрани арестовали за взятку от руководства завода по производству «фанфуриков»
Вадим Федорин был задержан 30 июля сотрудниками ФСБ России при попытке получить взятку в размере 3 млн рублей от посредника за совершение «заведомо незаконных действий»
Самарский суд арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина. Высокопоставленного силовика подозревают в покушении на взяточничество.
В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Получение взятки».
Вадим Федорин был задержан 30 июля сотрудниками ФСБ России при попытке получить взятку в размере 3 млн рублей от посредника за совершение «заведомо незаконных действий».
Вместе с прокурором Сызрани был задержан адвокат Дмитрий Фомин, который выступал посредником при передаче взятки. Деньги же передал учредитель и директор самарского ООО «Гиппократ». Эта фирма является оператором одноименного завода в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области (занимается производством лекарственных настоек).
Основателем предприятия является бывший сотрудник ОБЭП Дмитрий Островский, известный по прозвищу Дон Фанфурик, сообщает РБК.
По данным «РБК Компании», ООО «Гиппократ» (в прошлом — спиртзавод) было создано в марте 1999-го, зарегистрировано в Самаре.
вести.ru сообщают, что в 2010 году Островский переоформил активы на жену и родственников. Это произошло после выхода расследования журналиста Эдуарда Петрова о производстве контрафактного алкоголя в России, включая аптечную продукцию на основе спирта.