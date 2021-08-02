02 августа 2021, 11:00
МВД обязало организаторов митингов и акций сдавать финансовые отчеты
Министерство внутренних дел России утвердило приказ, который обязует организаторов митингов и шествий в течение 45 дней после мероприятия сдавать финансовый отчет о проведенном мероприятии
Фото: E1.ru
Министерство внутренних дел России утвердило приказ, который обязует организаторов митингов и шествий в течение 45 дней после мероприятия сдавать финансовый отчет о проведенном мероприятии.
Указ за подписью главы ведомства Владимира Колокольцева обязывает организаторов акций сдавать в надзорные органы финотчет о прошедшем мероприятии. Это должны быть данные о банковском счете организатора митинга, общей сумме собранных на акцию денег, а также сведения о поставщиках товаров и услуг, которые использовались на акции, сообщает «КоммерсантЪ».
Финансовую отчетность должны сдавать организаторы акций с заявленной численностью участников до 500 человек.