Российским больницам разрешили брать лекарства, купленные пациентами и благотворителями
Российским медицинским учреждениям разрешили использовать лекарства, которые были куплены пациентами или благотворительными организациями. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения РФ
Российским медицинским учреждениям разрешили использовать лекарства, которые были куплены пациентами или благотворительными организациями. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения РФ.
Ранее больницам грозили штрафы за использование лекарств, которые не были закуплены в их собственных аптеках, поэтому медики были вынуждены отказываться от фармпрепаратов, предоставленных самим пациентами или благотворительными организациями.
Теперь же Минздрав официально разрешил больницам применять препараты, купленные по программе финансирования лечения редких заболеваний или на деньги благотворителей, сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, медики и пациенты ранее неоднократно жаловались на противоречия в правилах применения лекарственных средств. С одной стороны в Фонде ОМС не хватает денег на закупку дорогостоящих препаратов, а с другой стороны - больницам запрещали брать лекарства, приобретенные на средства пациентов и благотворителей. В итоге некоторые пациенты сталкивались с трудностями в получении медпомощи.