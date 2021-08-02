Власти США обнародовали доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухани
Члены Республиканской партии США из Палаты представителей обнародовали доказательства в пользу версии об утечки коронавируса из китайской лаборатории
Члены Республиканской партии США из Палаты представителей обнародовали доказательства в пользу версии об утечки коронавируса из китайской лаборатории.
Отчет о причинах возникновения пандемии коронавируса составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.
Так, расследователи считают, что COVID-19 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.
В этой связи американские политики считают необходимым привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру и возместить ущерб, нанесенный пандемией и антиковидными ограничениями.
Напомним, что минувшей весной эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19, заявив, что версия об утечке из уханьской лаборатории не нашла подтверждения.