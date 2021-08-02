В Хабаровске полицейские задержали «закладчика» поддельных сертификатов о вакцинации
В Хабаровске сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса
В Хабаровске сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.
В полиции рассказали, что мужчина списывался с покупателями в мессенджере, после чего делал «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации. Также задержанный предлагал оформить фальшивые справки о наличии антител к коронавируса и отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус.
Продавец поддельных справок был задержан в ходе контрольной закупки. Силовики заказали у него фейковую справку, которую он оставил под доской объявлений у своего подъезда. Во время обыска у россиянина нашли фальшивые печати девяти медицинских учреждений Хабаровска, поддельные документы и жесткий диск с образцами бланков.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».