Сергей Собянин оценил убытки Москвы от пандемии коронавируса в 600 млрд рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил убытки города за 1,5 года пандемии коронавируса и действия антиковидных ограничений в 600 млрд рублей. Из них 200-250 млрд рублей составили недополученные доходы за 2020 год
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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил убытки города за 1,5 года пандемии коронавируса и действия антиковидных ограничений в 600 млрд рублей. Из них 200-250 млрд рублей составили недополученные доходы за 2020 год.
«Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу»,— сообщил московский мэр в интервью РБК.
Одновременно с этим Сергей Собянин заявил, что распространение COVID-19 в меньшей степени влияет на экономику и в большей — на «внутреннее самоощущение» жителей.