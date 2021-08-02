02 августа 2021, 02:45
Связанная с курдами организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за лесные пожары в Турции
Организация «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана (члены РПК признаны в Турции террористами), взяла на себя ответственность за масштабные лесные пожары в стране
Фото: autospynews.net
Организация «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана (члены РПК признаны в Турции террористами), взяла на себя ответственность за масштабные лесные пожары в стране.
Турецкое издание Yeni Safak сообщает, что «Дети огня» публично объявили себя ответственными за лесные пожары. Организация заявила, что таким образом она рассчитывает «поставить на колени турецкий режим».
По данным издания, «Дети огня» регулярно устраивают лесные пожары в стране еще с 90-х годов прошлого века.
Масштабные лесные пожары в Турции начались в конце июля. Курортные провинции Анталья, Мугла и другие были объявлен зоной бедствия. Согласно последним данным, в результате пожаров погибли 8 человек, более 400 пострадали.