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02 августа 2021, 02:02

Олимпийский оргкомитет проводит расследование по факту алкогольной вечеринки спортсменов

Исполнительный директор Олимпиады Тосиро Муто сообщил, что несколько атлетов и официальных лиц распивали алкоголь в парке олимпийской деревни.

Олимпийский оргкомитет проводит расследование по факту алкогольной вечеринки спортсменов
Фото: mordovmedia.ru

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследует ситуацию с алкогольной вечеринкой, которую устроили спортсмены в минувшую пятницу.

Исполнительный директор Олимпиады Тосиро Муто сообщил, что несколько атлетов и официальных лиц распивали алкоголь в парке олимпийской деревни. Спортивный функционер отметил, что перед началом состязаний все были предупреждены, что нарушение правил может стать поводом для удаления из деревни и лишения олимпийской аккредитации, сообщает РИА Новости. 

Ранее аккредитации лишили дзюдоистов из Грузии, которые покинули олимпийскую деревню ради туристической поездки. По правилам, спортсменам запрещается покидать пределы деревни.

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