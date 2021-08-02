Православные потребовали привлечь к ответственности единоросса, назвавшего храм сараем
Представители движения «Сорок сороков» пожаловались в правоохранительные органы на депутата Госдумы от «Единой России» Александра Ильтякова, который назвал храм «сараем»
Представители движения «Сорок сороков» пожаловались в правоохранительные органы на депутата Госдумы от «Единой России» Александра Ильтякова, который назвал храм «сараем».
Инцидент произошел во время встречи депутата с избирателями в одном из районов Курганской области. Александр Ильтяков назвал православный храм сараем после того, как к нему обратился местный священник с просьбой помочь с решением проблем при строительстве. «А для кого строить ваш сарай?» - поинтересовался представитель «Единой России».
Координатор «Сорок сороков» Георгий Солдатов сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», заявление на депутата написали уже около 10 человек. Они требуют привлечь единоросса к ответственности за оскорбление чувств верующих.
«Будем рады, если будут извинения, но статья относится к преступлениям публичного характера, забрать заявление по этой статье нельзя», — отметил Георгий Солдатов.