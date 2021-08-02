В России вступили в силу поправки, разрешающие охоту на краснокнижных животных
В России в минувшие выходные вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые разрешают охоту на краснокнижных животных «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира»
В России в минувшие выходные вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые разрешают охоту на краснокнижных животных «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира».
Как пояснили в Минприроды РФ, добыча краснокнижных животных разрешается с целью их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, а также обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов страны.
Получить разрешение на добычу краснокнижных животных можно в Роспотребнадзоре.
В Минприроды подчеркнули, что данные поправки разрешают добычу редких животных лишь «в исключительных случаях». В остальном же запрет на охоту на занесенных в Красную книгу животных сохраняется.
В тоже время в «Гринписе» сочли разрешение на добычу животных, занесенных в Красную книгу, легализацией трофейной охоты. Именно с таким сообщение на радиостанции «Говорит Москва» выступил руководитель программы «Гринписа» по особо охраняемым природным территориям в нашей стране Михаил Крейндлин.
«Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия», - сказал Крейндлин.