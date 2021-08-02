Американцы потребовали от МОК и WADA опубликовать допинг-пробы российских олимпийцев
Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и призвал обнародовать анализы на допинг российских участников Олимпийских игр
Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) и призвал обнародовать анализы на допинг российских участников Олимпийских игр. В первую очередь речь идет о призерах Игр-2020.
Трэвис Тайграйт выступил в поддержку американского пловца Райана Мерфи, который ранее предположил, что некоторые из его соперников употребляли допинг. Соответствующее заявление он сделал после победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине.
Глава USADA заявил, что российские чиновники «окутали себя темным прошлым и, к сожалению, втянули своих спортсменов в происходящее». «Теперь эти официальные лица продолжают лгать, отрицать и нападать на тех, у кого есть мужество противостоять их обману и вопиющему пренебрежению к правилам и правде», — заявил американский функционер.
Тайграйт также заявил, что российские власти финансирую государственную допинг-программу, а МОК и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) пытаются «пустить пыль в глаза» всему миру, заявляя о том, что России официально запрещено участвовать в Олимпийских играх.
Трэвис Тайграйт призвал МОК и WADA опубликовать результаты допинг-проб российских олимпийцев.
Представитель МОК Ненад Лалович в ответ на претензии заявил, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран. В организации также заявили, что не будут обсуждать данную ситуацию.