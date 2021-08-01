Гимнастка Ильянкова завоевала серебро, а прыгунья Клишина снялась с соревнований из-за травмы
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль по итогам соревнования на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль по итогам соревнования на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.
Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала бельгийская гимнастка Нина Дервель. Бронзу завоевала американка Суниса Ли.
Неудачей закончилось выступление россиянки Дарьи Клишиной, которая получила травму и не смогла пробиться в финал состязания по прыжкам в длину.
Во время квалификации первые две попытки Клишиной не были засчитаны из-за заступа, а во время третьей попытки она прервала разбег из-за травмы ноги.
Позже стало известно, что Клишина повредила заднюю поверхность правого бедра. Стадион она покинула в инвалидном кресле.
Отметим, что Дарья Клишина стала одной из десяти российских легкоатлетов, который после громкого допинг-скандала были допущены к Олимпиаде в Токио, и единственной прыгуньей в длину.