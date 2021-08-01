01 августа 2021, 16:39
Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото на Олимпиаде в Токио
В финале Рублев и Павлюченкова встречались с российской парой Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Последние стали серебряными призерами летних Игр-2020
Фото: sport24.ru
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в миксте на Олимпиаде в Токио.
В финале Рублев и Павлюченкова встречались с российской парой Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Последние стали серебряными призерами летних Игр-2020.
Бронзовыми призерами в миксте стали теннисисты из Австралии Эшли Барти и Джон Пирс, после того как сербская пара Новак Джокович и Нина Стоянович отказались от участия в матче за третье место.
Еще один российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде. В финале он проиграл немцу Александру Звереву в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.