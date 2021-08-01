В Краснодарском крае проводится проверка по факту гибели семьи после первой прививки от COVID-19
Управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю начало проверку информации о гибели целой семьи, члены которой недавно сделали прививку от коронавируса
Управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю начало проверку информации о гибели целой семьи, члены которой недавно сделали прививку от коронавируса. Проверка проводится по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Кубани семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от COVID-19.
Речь идет о 37-летнем мужчине, его 36-летней жене и 58-летних родителях. По данным СМИ, 29 июня все четверо сделали прививку первым компонентом вакцины (какой именно, не уточняется). Спустя некоторое время вся семья была госпитализирована, а затем трое из них (кроме дедушки) скончались с некоторой разницей во времени. 58-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
В семье осталась 13-летняя девочка. Опеку над ней оформила тетя.
Родственница погибших рассказала, что причины смерти у всех указаны разные — отек легких, сахарный диабет и коронавирус. Также сообщается, что у всех членов семьи был медотвод от прививки по диабету, а двое из погибших были на диализе.