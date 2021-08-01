01 августа 2021, 11:10
Глава Центробанка пообещала россиянам долгосрочную инфляцию
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала долгосрочную инфляцию. Глава финансового регулятора заявила, что россияне из опасений дальнейшего роста цен будут скупать товары и тем самым повышать спрос на них и стоимость
Фото: kakprosto.ru
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала долгосрочную инфляцию. Глава финансового регулятора заявила, что россияне из опасений дальнейшего роста цен будут скупать товары и тем самым повышать спрос на них и стоимость.
Такое поведение россиян глава ЦБ объяснила тем, что продолжающихся рост цен на продукты ослабил их веру в финансовую политику государства.
Эльвира Набиуллина при этом заявила, что Центробанк «всегда будет принимать решения, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло».
В интервью Financial Times, которое приводит «Коммерсантъ», глава Банка России пообещала, что регулятор продолжит проводить «жесткую» кредитно-финансовую политику, а опасения граждан из-за роста цен составляют основу опасений ЦБ.