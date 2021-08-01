Президент Турции объявил Анталью и еще четыре провинции зоной бедствия
Власти Турции объявили Анталью и еще четыре провинции зоной бедствия из-за лесных пожаров. В Министерстве сельского хозяйства страны заявили, что только за последние три дня в стране было зафиксировано более 100 пожаров
Власти Турции объявили Анталью и еще четыре провинции зоной бедствия из-за лесных пожаров. В Министерстве сельского хозяйства страны заявили, что только за последние три дня в стране было зафиксировано более 100 пожаров. При этом в ведомстве заявили, что 88 из них уже ликвидированы.
В соответствии с распоряжением президента страны Реджепа Эрдогана, зоной бедствия объявлены провинции Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны и возместить ущерб», — заявил президент, слова которого приводит РБК.
Все экскурсии для туристов в Анталье приостановлены, а в некоторых районах объявили эвакуацию.
Также сообщается об эвакуации туристов из нескольких отелей Бодрума, поскольку огонь подобрался близко к объектам размещения. Постояльцев разместили в других гостиницах, которым огонь не угрожает.
Эвакуация туристов и местных жителей также объявлена на курорта Мармарис (провинция Мугла).
Согласно последним данным, в результате лесных пожаров погибли шесть человек, более 400 пострадали.
Власти Турции назвали масштабные пожары катастрофой для страны. Прокуратура начала расследование с целью выяснения причин возникновения пожаров.