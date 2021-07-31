Россияне с поддельными сертификатами о вакцинации стали жертвами мошенников
Неизвестные сообщают гражданам о том, что врач, оформивший им фейковый ковид-паспорт. арестован, и теперь им тоже грозит уголовная ответственность за подделку документов
Россияне, которые в свое время купили поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса, становятся жертвами мошенников. Неизвестные сообщают гражданам о том, что врач, оформивший им фейковый ковид-паспорт. арестован, и теперь им тоже грозит уголовная ответственность за подделку документов.
Мошенники предлагают владельцам поддельных сертификатов о вакцинации заплатить 50 тысяч рублей за удаление переписки с их личными данными из почты врача.
Эксперты компании Angara рассказали, что базы покупателей прививочных сертификатов мошенникам передают непосредственно продавцы этих сертификатов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал «Банкста».
Своих жертв злоумышленники запугивают уголовным преследованием, намекая на соучастие в подделке документов. Напомним, что максимальное наказание за подделку документов составляет 2 года лишения свободы.