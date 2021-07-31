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Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
31 июля 2021, 10:35

В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав

Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, будут автоматически лишать прав на управление транспортным средством. Такие поправки власти предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения»

В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав
Фото: Яндекс.Дзен

Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, будут автоматически лишать прав на управление транспортным средством. Такие поправки власти предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения».

В случае принятия данной инициативы, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья - за них это будет делать Министерство здравоохранения, сообщает «КоммерсантЪ».

Это означает, что при выявлении у гражданина серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет сразу станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту, но на это время срок действия водительских прав автоматически будет приостановлено.

В случае неподтверждения диагноза в ГИБДД должно поступить соответствующее электронное заключение, в соответствии с которым водителя восстановят в правах.

Если факт серьезного заболевания подтвердится, что гражданину предложат оформить новое водительское удостоверение с отметкой о болезни. Однако если медики запретят больному управлять автомобилем, то права аннулируют.

Список болезней, при которых выдача водительских прав запрещена, утвержден постановлением правительства №1604. В этом списке находятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и т.д.

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