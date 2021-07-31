В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав
Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, будут автоматически лишать прав на управление транспортным средством. Такие поправки власти предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения»
Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, будут автоматически лишать прав на управление транспортным средством. Такие поправки власти предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения».
В случае принятия данной инициативы, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья - за них это будет делать Министерство здравоохранения, сообщает «КоммерсантЪ».
Это означает, что при выявлении у гражданина серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет сразу станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту, но на это время срок действия водительских прав автоматически будет приостановлено.
В случае неподтверждения диагноза в ГИБДД должно поступить соответствующее электронное заключение, в соответствии с которым водителя восстановят в правах.
Если факт серьезного заболевания подтвердится, что гражданину предложат оформить новое водительское удостоверение с отметкой о болезни. Однако если медики запретят больному управлять автомобилем, то права аннулируют.
Список болезней, при которых выдача водительских прав запрещена, утвержден постановлением правительства №1604. В этом списке находятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и т.д.