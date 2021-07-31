31 июля 2021, 00:36
Столичный суд заблокировал на территории России сайт Центра «Досье»
Представители центра сообщили, что никаких претензий и уведомлений об угрозе блокировки они заранее от властей не получали, поэтому формальная причина санкций им неизвестна
Фото: politros.com
Таганский райсуд Москвы заблокировал на территории России сайт Центра «Досье», на счету которого ряд громких расследований.
Представители центра сообщили, что никаких претензий и уведомлений об угрозе блокировки они заранее от властей не получали, поэтому формальная причина санкций им неизвестна.
«Нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята», — говорится в сообщении «Досье».
В центре полагают, что их сайт могли заблокировать из-за публикации разговоров влиятельного генерала ФСБ Ивана Ткачева.