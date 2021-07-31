31 июля 2021, 00:03
Казанский суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Казанский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Ранее сообщалось, что компания, которая собирала деньги с граждан с 2019 года, перестала выплачивать деньги своим вкладчикам
Фото: social.riafan.ru
Казанский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Ранее сообщалось, что компания, которая собирала деньги с граждан с 2019 года, перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
Кирилл Доронин арестован до 28 сентября 2021 года.
Дело в отношении учредителей финансовой организации Finiko было возбуждено еще в конце 2020 года по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». После возбуждения дела заявления в следственные органы подали более 100 человек, которые являлись вкладчиками Finiko.
Точный ущерб по делу пока неизвестен, но он может идти на миллиарды рублей.