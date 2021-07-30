Этапированного из тюремной больницы Александра Шестуна нашли в Подмосковье
Заявление тверской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о том, что экс-глава Серпуховского района не покидал Торжок оказалось ложным
Заявление тверской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о том, что экс-глава Серпуховского района не покидал Торжок оказалось ложным.
Вечером, 29 июля, стало известно, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, которого искали семья, адвокаты и правозащитники весь четверг, нашелся. Он сообщил своей супруге Юлии, что был этапирован из тюремной больницы Торжка в СИЗО подмосковного города Ногинск.
«Меня удивляет, как врачи в Тверской области могли дать разрешение на этапирование, учитывая, что в этот момент муж находился на 77-м дне голодовки. Состояние его здоровья остается тяжелым, я не представляю, как он перенес это многочасовую поездку по жаре…», - рассказала Юлия Шестун, которая также является официальным представителем Александра Шестуна в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Помещение политика в СИЗО Ногинска произошло по запросу следователей подмосковного управления СК России, которое рассматривают «дело об оскорблении подольской судьи Татьяны Юферовой». Именно она в декабре 2020 года вынесла беспрецедентно жесткий приговор экс-главе, которому вменяют в вину некоторые жесткие высказывания в адрес служительницы закона, сделанные им «на эмоциях».
Правозащитники говорят, что 15 лет колонии строгого режима за экономическое преступление, да еще на основании сомнительных доказательств и показаний свидетелей, данных под давлением — не приговор, а политическая расправа, учиненная как раз руками Юферовой.
На фоне истории с неожиданным исчезновением Шестуна из Торжка, довольно странно выглядят слова представителей ОНК Тверской области о том, что политик никуда не пропадал, а продолжает проходить лечение в тюремной больнице.
Отметим, что в Торжке продолжается доследственная проверка Тверской областной прокуратурой по заявлению Шестуна о его избиении сотрудниками ФСИН. В этой истории точка еще не поставлена: ни отказного, ни решения о возбуждении уголовного дела на сегодняшний день еще не вынесено, следователи продолжают допрос свидетелей преступления.
Ранее сообщалось, что вероятность этапирования Шестуна есть, но независимые врачи, которые ранее обследовали Александра Вячеславовича, были категорически против этой поездки. В том числе и по той причине, что в этом подмосковном изоляторе нет собственной больницы. Поэтому большой вопрос: достаточно ли возможностей в изоляторе Ногинска для оказания Шестуну всесторонней медпомощи.
P.S.:В Ногинске Александр Шестун продолжает свою голодовку, требуя отмены постановки на учет как склонного к побегу и улучшения бытовых условий для всех заключенных.