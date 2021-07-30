Правительство Хакасии приостановило все госплатежи. Бюджет региона признан недействующим
2 августа правительство Хакасии внесет в Верховный совет республики проект нового закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и будет ходатайствовать о созыве внеочередной сессии для рассмотрения документа
Правительство Хакасии с 30 июля приостановило все госбюджетные платежи в связи с тем, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда республики о признании недействующим закона о бюджете региона на 2021 год.
2 августа правительство Хакасии внесет в Верховный совет республики проект нового закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и будет ходатайствовать о созыве внеочередной сессии для рассмотрения документа.
В декабре 2020 года местные депутаты приняли бюджет Хакасии с дефицитом в размере 4,6 млрд рублей (19% от всех налоговых и неналоговых доходов бюджета республики). Доходная часть бюджета была спланирована на 37,968 млрд рублей, а расходная — 42,548 млрд рублей. Поскольку Бюджетный кодекс РФ предусматривает максимально допустимый бюджет в 15%, то бюджет Хакасии на 2021 год был признан недействительным.
В апреле 2021 года Верховный суд республики по жалобе прокуратуры признал закон о бюджете недействующим, однако администрация региона с этим решеним не согласилась и обжаловала его.