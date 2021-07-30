Генпрокуратура внесла статью «Дело Шестуна» в реестр запрещенных сайтов
Генпрокуратура России внесла в реестр запрещенных сайтов статью «Дело Шестуна», подготовленную Центром «Досье». О решении властей сообщает портал «Роскомсвобода»
Генпрокуратура России внесла в реестр запрещенных сайтов статью «Дело Шестуна», подготовленную Центром «Досье». О решении властей сообщает портал «Роскомсвобода».
Данная статья была написана в рамках проекта расследовательского центра «Лубянская Федерация» и посвящена бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну.
Напомним, что Александра Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в том, что он якобы незаконно передал в собственность юрлицу земельный участок по льготной цене. Перед этим чиновник опубликовал запись телефонных разговоров с высокопоставленными силовиками и сотрудниками администрации президента России, которые требовали от него уйти в отставку, а в случае отказа угрожали «закрыть» Шестуна.
В конце 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы.