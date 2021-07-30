Оператор оборонной выставки «Армия» оказался связан со знакомыми жены министра Шойгу
Компания «Международные конгрессы и выставки» (МКВ), которая занимается проведением военно-технического форума «Армия», принадлежит давним знакомым супруги главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ирины
Компания «Международные конгрессы и выставки» (МКВ), которая занимается проведением военно-технического форума «Армия», принадлежит давним знакомым супруги главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ирины.
Данные о том, сколько МКВ получает от оборонного ведомства, засекречена. Однако от других государственных структур компания получила за проведение форума более 500 млн рублей, а ее чистая прибыль за последние пять лет превысила 1 млрд рублей.
За последний год совладельцами прибыльной МКВ стали концерн «Калашников» и оборонный Промсвязьбанк.
Форум «Армия» считается главной оборонной выставкой России. Ежегодно там подписываются оружейные контракты на крупные суммы, а также проводятся турниры по Dota 2 и World of Tanks.
По контракту с Минобороны оператором выставки «Армия» являются «Международные конгрессы и выставки» (ООО «МКВ»). При этом на портале госзакупок информации об этом нет. Скорее всего, данные об этих госконтрактах засекречены.
Кроме того, услугами МКВ для подготовки к форуму в разные годы воспользовались «Оборонстрой», «Военторг», «РТ-Экспо», контролируемая «Ростехом», и ГлавНИВЦ Администрации президента.
Руководителем и совладельцем компании «МКВ» является бизнесмен Евгений Андрианов, который много лет работавший под руководством Ирины Шойгу - супруги главы Минобороны РФ. Вместе с Ириной Шойгу работали также другие нынешние и бывшие менеджеры МКВ.
Сейчас жена главы Минобороны руководит факультетом менеджмента спортивной и туристской индустрии в РАНХиГС, и на нее оформлено только одно юрлицо — лаборатория диагностики Dr. Wang (юрлицо «Рекапмед»).
Однако в те времена, когда Сергей Шойгу возглавлял МЧС России, Ирина Шойгу вместе с женами заместителей главы ведомства учредила консалтинговую фирму «Альбион-АГ» и туристическую компанию «Варити», а также возглавила фирму «Экспо-Эм».
Эти фирмы занимались организацией международных поездок, пресс-туров и проведением выставок, в том числе по заказу МЧС и Рособоронэкспорта.
В 2004 году Ирина Шойгу ушла с поста президента «Экспо-Эм», а ее заместитель Евгений Андрианов учредил компанию с точно таким же названием и возглавил ее. «Экспо-Эм» под руководством Андрианова так же получала контракты от структур МЧС, а после вступления Сергея Шойгу в должность министра обороны, стала получать контракты от компаний, входящих в корпорацию «Ростех».
Евгений Андрианов также учредил компанию МКВ. Ему принадлежит 53% акций, а оставшаяся доля - у еще одного знакомого Ирины Шойгу Анатолия Едренкина. Последний руководит «Детским социальным фондом «Республика Спорт», в попечительский совет которого входила супруга Сергея Шойгу. Возглавляет совет Ладлена Фетисова — жена олимпийского чемпиона по хоккею и давнего знакомого Шойгу Вячеслава Фетисова.
В 2020 году Едренкин вышел из МКВ, а Андрианов продал часть своего пакета, после чего 75% компании досталось структуре концерна «Калашников» — ООО «Медиа-системы».
С 2021 года в МКВ опять произошли изменения — половина компании перешла к Промсвязьбанку, обслуживающему оборонную промышленность, а доля концерна снизилась до 25%.