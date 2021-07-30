Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора
Власти Черногории выдали российским властям бывшего члена Совета Федерации и бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ) Вячеслава Скворцова. В России он обвиняется в растрате в особо крупном размене
Власти Черногории выдали российским властям бывшего члена Совета Федерации и бывшего ректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ) Вячеслава Скворцова. В России он обвиняется в растрате в особо крупном размене.
По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Вячеслав Скворцов вместе со своим сообщником — директором филиала ЛГУ им. Пушкина в Алтайском крае — совершил с использованием служебного положения растрату в размере 2,49 млн рублей.
Эти деньги были перечислены на личные счета политика в банке под видом оплаты до договорам об оказании услуг, которые в реальности предоставлены не были.
В феврале бывшего сенатора объявили в международный розыск, а через месяц задержали в Черногории. Генпрокуратура РФ направила коллегам из Черногории запрос на выдачу Скворцова.