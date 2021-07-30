30 июля 2021, 15:39
Рейтинг Владимира Путина за месяц снизился с 33 до 31%
Рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину за месяц упал с 33% до 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»
Фото: ТВЦ
Рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину за месяц упал с 33% до 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Также снизился рейтинг доверия россиян к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (с 12 до 11%), главе МИД РФ Сергею Лаврову (с 10 до 9%) и лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову (с 4 до 2%).
Одновременно с этим социологи зафиксировали небольшой рост доверия к министру обороны Сергею Шойгу (с 10 до 11%), премьеру Михаилу Мишустину (с 11 до 12%) и арестованному оппозиционеру Алексею Навальному (с 2 до 3%).
Еще 47% респондентов заявили, что России сейчас движется в правильном направлении, а 44%, напротив, считают, что страна движется по неверному пути.
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