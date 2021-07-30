Российских туристов в Турции призвали быть готовыми к эвакуации из-за пожаров
Генконсульство РФ в Анталье обратилось к российским туристам с призывом быть готовыми к возможной эвакуации из районов, в которых полыхают лесные пожары
Генконсульство РФ в Анталье обратилось к российским туристам с призывом быть готовыми к возможной эвакуации из районов, в которых полыхают лесные пожары.
Россиян попросили быть внимательными, следовать указаниям местных властей и быть готовыми к эвакуации.
В дипмиссии также сообщили, что в Манавгате и окрестностях очаги возгорания локализованы. В целом курортные зоны находятся вне опасности, однако там еще наблюдается задымление и ощущается запах гари.
В Бодруме огонь почти подошел к отелям, расположенным в провинции Мугла. Постояльцев гостиниц пришлось эвакуировать. Позже туристы смогли вернуться в свои отели, так как пожарным удалось стабилизировать ситуацию.
В Мармарисе пожарным удалось взять основные очаги пожара под контроль. Пожарная опасность для отелей миновала.