Роскомнадзор потратит 57 млн рублей на мобильные комплексы мониторинга сетей
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), которое занимается реализацией закона «об изоляции рунета», планирует потратить 57 млн рублей на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), которое занимается реализацией закона «об изоляции рунета», планирует потратить 57 млн рублей на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи.
Согласно техническому заданию, под комплексы мониторинга связи планируется переоборудовать автомобили Renault Duster. Оборудование будет направлено в филиалы ГРЧЦ в четырех федеральных округах – в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском, сообщает «МБХ медиа».
С помощью этих комплексов ГРЧЦ планирует осуществлять мониторинг сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания, а также сканировать публичные Wi-Fi сети на доступность в них «запрещенных ресурсов» из реестра Роскомнадзора.