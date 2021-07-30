Российские власти выделят миллион долларов на поддержку независимых иностранных СМИ
В Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия в течение последующих четырех лет ежегодно будет перечислять по 250 тысяч долларов на развитие медийных проектов в странах СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки
Российское правительство с 2022 по 2025 гг. выделит миллион долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, ориентированной на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия в течение последующих четырех лет ежегодно будет перечислять по 250 тысяч долларов на развитие медийных проектов в странах СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки.
Особое внимание, как сообщили в МИД РФ, будет уделяться повышению уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьбе с «фейк-ньюс» и защите безопасности журналистов.
Стоит отметить, что российские власти объявили о выделении миллиона долларов на поддержку независимых иностранных СМИ на фоне усиления репрессий в отношении отечественных независимых СМИ.
Так, власти внесли в реестр «иностранных агентов» издания «Медуза», VTimes и «Первое Антикоррупционное СМИ». Издание VTimes после этого объявило о закрытии. Издание «Проект» было объявлено «нежелательной организацией», а главный редактор и четверо журналистов - инагентами. Также «иностранным агентом» объявили независимое издание The Insider.
В рейтинге свободы прессы по версии «Репортеров без границ» Россия занимает 149 строчку, расположившись между Бангладешем и Венесуэлой, а президент Владимир Путин был внесен в список «врагов свободы прессы».