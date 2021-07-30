Власти Петербурга обязали городские предприятия привить 80% своих работников
Согласно постановлению губернатора северной столицы Александра Беглова, требование о вакцинации 80% работников распространяется на бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, рестораны, кафе и салоны красоты
Власти Санкт-Петербурга ужесточили требования для работы компаний из сферы услуг и госпредприятий в условиях пандемии коронавируса.
С 1 октября предприятия смогут продолжать работу в нормальном режиме только при условии вакцинации 80% сотрудников. При этом от прививки могут освободить работников, которые смогут предоставить справку о перенесенном заболевании и наличии антител.
Согласно постановлению губернатора северной столицы Александра Беглова, требование о вакцинации 80% работников распространяется на бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, рестораны, кафе и салоны красоты.
Аналогичные требования с 15 октября вводятся для предприятий розничной торговли, туристических и экскурсионных компаний, отелей и других объектов размещения, общественного транспорта и такси, на работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты защиты и соцобслуживания.