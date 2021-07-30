ЕСПЧ принял к производству жалобу родственников жертв авиакатастрофы в Сочи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству коллективную жалобу родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны в Черном море в 2016 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству коллективную жалобу родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны в Черном море в 2016 году.
Истцы обратились в Страсбургский суд из-за нарушения их права на справедливое судебное разбирательство в России. Также родственники погибших оспаривают решение российских властей о прекращении уголовного дела по факту авиакатастрофы в Сочи.
Интересы родственников жертв авиакатастрофы в Сочи представляет юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры». Там агентству ТАСС сообщили, что жалоба в ЕСПЧ была подана в интересах 70 родственников погибших, которые считают, что российские власти нарушили статьи «Право на жизнь», «Право на справедливое судебное разбирательство» Конвенции по защите прав человека.
Истцы требуют возобновить расследование, рассекретить материалы дела, привлечь ответственных за катастрофу лиц к ответственности и выплатить компенсации.
Напомним, что самолет Ту-154 летного отряда Минобороны РФ, выполнявший рейс из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, упал в Черное море через несколько минут после взлета 26 декабря 2016 года. На борту самолета находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, включая известного доктора Елизавету Глинку и артистов ансамбля имени Александрова. Все они погибли.
По версии следствия, самолет потерпел крушение из-за потери пилотом ориентации в пространстве. В декабре 2019 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
В апреле того же года Мещанский райсуд Москвы отказал родственникам погибших в выплате 2 млрд рублей в связи с недоплаченными страховыми премиями, причинением материального и морального вреда.