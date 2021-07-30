30 июля 2021, 12:31
Разработчик «ЭпиВакКороны» оценил долю заболевших COVID-19 среди привитых в 0,5%
Разработчик вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» назвал долю заразившихся COVID-19 среди привитых россиян. В центре «Вектор» сообщили, что таких людей всего 0,5%
Фото: ТАСС
Разработчик вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» назвал долю заразившихся COVID-19 среди привитых россиян. В центре «Вектор» сообщили, что таких людей всего 0,5%.
Директор «Вектора» Ринат Максютов сообщил агентству ТАСС, что на каждые 200 человек, привившихся «ЭпиВакКороной», заражается коронавирусом только один человек.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил долю привитых заболевших коронавирусом граждан не превышает 2,5%. Речь идет о тех пациентах, которым понадобилась госпитализация.